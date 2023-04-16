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مسلسل عملة نادرة الحلقة 24.. جمال سليمان يرفض تربية حفيده مع نيللي كريم

كتب:

ضحى محمد
05:16 ص | الأحد 16 أبريل 2023
عملة نادرة

عملة نادرة

عُرضت مساء أمس الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «عملة نادرة»، والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 24

تبدأ أحداث مسلسل عملة نادرة  بأن عبد الجبار والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، يجلس مع الشيخ المنزلاوي ويدخل «حسن أبو عصايا» كمال أبو رية، ويلومه الشيخ المنزلاوي على استضافته لنادرة في منزله وهو أمر غير لائق، خاصة أنها غريبة عنهم، يخبرهم حسن أبو عصايا أنه تزوج نادرة.

ويطلب حسن أبو عصايا أن يتربى «يوسف» مع «نادرة» ويثور عليه عبد الجبار ويخبره أن حفيده «يوسف» خط أحمر ويرفض طلب الشيخ المنزلاوي بزيارة نادرة له، ويلوم عصام والده على زواجه من «نادرة» وظلمه لوالدته، تجلس «زبيدة» زوجة حسن أبو عصايا وحيدة وحزينة، ثم يدخل عليها حسن ويدللها ويخبرها بقيمتها ومعزتها في قلبه، تعتذر لها نادرة وتطلب منها أن تسامحها وتخبرها أنها مثل ابنتها.

أحداث عملة نادرة الحلقة 24

أصبح زواج حسن أبو عصايا من نادرة حديث النجع كله، وتخبر سميرة سكينة وإسراء وأنس أنها ستستعين بشيخ لفك الأعمال وترتبك إسراء.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.