مسلسل عملة نادرة الحلقة 24.. أحمد عيد يعترف بقتل شقيقه

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة أحداثا مثيرة، حيث اعترف مسعود الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عيد، لـ«سكينة» أنه من قتل شقيقه بلال من أجل الأرض.

أحداث من الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة

وجاء خلال مسلسل عملة نادرة تعتقد سكينة أنها عين وأصابته وأنه تحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة وأنه يهلوس، ولكنه يكرر حديثه، وتصفعه عدة مرات، وتتركه وتبكي بعدها وتشتكي إلى الله، وتدعو الله عليه وتصرخ باسمها بلال ومسعود، وتقوم سكينة بإخبار عبد الجبار بما قاله مسعود وظهر عليه علمه بالأمر من قبل، ويلقي عليها اللوم أن تربيتها وانها السبب وتلقي هي عليه اللوم ويخنقها ويخبرها حال تحدثها أو مسعود في هذا الأمر مره اخري سيقتلها.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة

ويعرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة، من بطولة نيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وفريدة سيف النصر، وجومانا مراد، ورمزي العدل، ونهى صالح، ومريم الخشت، وريم رؤوف، وندى موسى، وعلي الطيب، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي