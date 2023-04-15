إعدام ربع طن ملوحة فاسدة في حملة تموينية قبل شم النسيم بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع إدارت التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية بمركز طهطا بحملة تموينية على الأسواق حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

أكد عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» أن الحملة صباحية لضبط الأسواق والمحلات والتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين بمدينة طهطا وتم خلاها التحفظ على كمية من المواد الغذائية «ملوحة» قدرت بربع طن كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تحرير 14 محضرا تموينيا بسوهاج

وأضاف رئيس الوحدة المحلية بطهطا أنه تم خلال الحملة تحرير عدة محاضر عدم وجود شهادات صحية وصلت إلى 14 محضرا وتم التحفظ على كمية من المواد الغذائية 250 كيلوجراما لتغير خواصها الطبيعية، حيث تعد الملوحة أكثر طعام متداول بسوهاج قبل عيد الفطر المبارك، فهو الوجبة الرئيسية بعيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

المشاركون بحملة سوهاج التموينية

شارك بالحملة عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وأشرف محمد محمود نائب رئيس المدينة وبالتنسيق مع مسؤولي إدارات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين بمركز ومدينة طهطا.