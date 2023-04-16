«الزلازل السوري»: تسجيل 16 هزة أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، أن محطاته سجلت 16 هزة أرضية بقدر أقل من 4.4 درجة على مقياس ريختر، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هزات أرضية تجتاح مناطق سورية بقوة ضعيفة ومتوسطة

وأوضح المركز، في بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الأحد، أنّ الهزات المسجلة تراوحت بين الضعيفة والمتوسطة، حيث سجلت 7 هزات في لواء إسكندرون وشاطئه بقدر تراوح بين 2 و2.9 درجة، وهزة جنوب شرق بيروت بـ41 كيلومترا في الساعة 14:25، وبقدر 3.6 درجة.

كما حدثت هزة جنوب شرق حماة بـ3 كيلومترات في الساعة 21:40 بقوة 1.6 درجة، و7 هزات في البر التركي بقوة تراوح بين 2.1 و4.3 درجة.

شدة الهزات والزلازل

وأشار إلى أنّ شدة الهزات والزلازل تقاس بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضررًا بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.