حزب المصريين الأحرار يهنئ كنائس شبرا وروض الفرج بعيد القيامة

قام حزب المصريين الأحرار بأمانة شمال القاهرة بزيارة كنائس روض الفرج وشبرا، للمشاركة في احتفالات عيد القيامة والتهنئة بأعياد الربيع.

التهنئة بعيد القيامة المجيد

وترأس وفد الحزب رائد مقدم عضو المكتب السياسي وأمين شمال القاهرة، وضم الوفد ماجد معزوز مساعد أمين قطاع شمال القاهرة، وأندرو سمير مسئول الإعلام بشمال القاهرة.

ونقل وفد الحزب تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتور هبة واصل الأمين العام، وكل قيادات الحزب، إلى كهنة وأبناء كنائس الأنبا أنطونيوس، ومارجرجس الجيوشي، والعذراء الكرجي، ومارجرجس جزيرة بدران، وجمعية الأنبا إبرام، والملاك ميخائيل طوسون، ومارجرجس روض الفرج.

حزب المصريين الأحرار

كما شارك الحزب بكل ربوع المحافظات احتفالات عيد القيامة المجيد والتهنئة بأعياد الربيع علي الصعيد الرسمي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية واحتفال الكنائس الإنجيلية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والمارونية، وكل الطوائف وهنأ قادة الكنائس بالأعياد.