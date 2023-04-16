«مياه القاهرة» ترفع درجة الاستعداد وتتيح خدمة شحن العدادات في العيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع التابعة للشركة يومياً، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار حرص الشركة الدائم على تسهيل كل الخدمات التي تقدمها الشركة لجميع عملائها.

طوارئ بمواقع الشركة

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه تم رفع حالة الطوارىء بجميع المواقع التابعة للشركة طوال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لاستدامة الخدمات التي تقدمها الشركة والاستعداد لأي أعمال طارئة.

مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع

1. مركز خدمة عملاء وسط المدينة الكائن في 42 شارع رمسيس – أمام مسجد الفتح.

2. مركز خدمة عملاء الحى العاشر الكائن في مدينة نصر – المنطقة العاشرة – شارع الخزان من شارع الصواف من شارع احمد الزمر – بجوار مسجد الخزان.

3. مركز خدمة عملاء السلام الكائن في شارع مصطفى كامل – ميدان فاطمة الزهراء – مساكن الزهراء – طريق اسبيكو.

4. مركز خدمة عملاء المقطم الكائن خلف بلوك 150 من شارع صبحى حسين – من شارع 9 – خلف حي المقطم.

5. مركز خدمة عملاء عين الصيرة الكائن في 1 شارع صلاح سالم – بجوار مخزن الانابيب – عين الصيرة.

6. مركز خدمة عملاء حلوان الكائن في 3 شارع أحمد أنسي – ناصية شارع برهان – ميدان الشهداء.

7. مركز خدمة عملاء الوايلى الكائن في شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من احمد سعيد أمام نادي مياه القاهرة.

خط ساخن لتلقي الشكاوى

- للتواصل والاستفسار عبر الخط الساخن «125»، أو عبر خدمة تطبيق «واتس آب» مياه القاهرة على الرقم 01206665125.