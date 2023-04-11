مصادر: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 5 أيام بأجر كامل

كشفت مصادر في وزارة القوى العاملة، عن أنّ حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بصدد إصدار قرار وزاري بشان إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر أمس الاول بمنح العاملين بالقطاع العام، إجازة عيد الفطر من الخميس 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل.

إجازة عيد الفطر

وأكدت المصادر، أنّ وزير القوى العاملة سيصدر قرارا بعد قليل بمنح العاملين في القطاع الخاص إجازة مدتها 5 أيام من الجمعة 21 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بأجر كامل، ووفقا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 فإنّ العامل بالقطاع الخاص يستحق إجازات رسمية بأجر كامل من راتبه الأساسي الشهري، في الأعياد والمناسبات الوطنية بعد صدور قرار بذلك من رئيس السلطة المختصة.

يوم الإجازة الرسمية

ووفقا لمواد قانون العمل، يجوز لصاحب العمل أن يستدعي العامل للعمل بالمنشأة الخاصة به في يوم الإجازة الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل والمنشأة وجود العامل في ذلك اليوم، شرط أن يحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.