بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «قفط - القصير»

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، اليوم، على خلفية انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «قفط - القصير» الصحراوي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

أسماء مصابي حادث قنا اليوم

وتبين بحسب مرفق إسعاف قنا، أن المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا هم محمد رمضان عبد العزيز 35 عاما، وأحمد أبو القاسم جاد الرب 12 عامًا، ومحمد عبد الجابر فكري، 23 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «قفط - القصير» جنوب محافظة قنا، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

انتقال سيارتي إسعاف لموقع الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبرفقتها سيارتي إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلبت تقرير من إدارة مرور قنا حول أسباب الحادث.