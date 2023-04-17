مواعيد مسلسل كشف مستعجل الحلقة الـ10 على قناة الحياة وdmc

يُعرض مسلسل كشف مستعجل على dmc والحياة في توقيتات مختلفة، اليوم، وهو مسلسل كوميدي اجتماعي أحداثه سريعة في 15 حلقة فقط، حيث كشفت الحلقة العاشرة التي عرضت، منذ قليل، عن استمرار الصراع بين الدكتور سهام الطبيب النفسي ومريضة يوسف، ويسعى الأول لكشف غموض يوسف وحقيقة علاقته بمجموعة من الجرائم الغامضة وتورطه مع عصابة الجزاز، وإذا كان بالفعل يوسف قاتل كما ادعى من خلال جلسة درجة النفسي أمام الدكتور سهام، أم أنّه يعاني من حالة نفسية غامضة.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الـ10 على dmc والحياة

وفقا لما أعلنت عنها قنوات dmc والحياة، فقد جاءت مواعيد بث مسلسل كشف مستعجل كما يلي:-

- يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة «الحياة» في تمام الساعة 9.30 مساءً، ويعاد 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

- بينما يعرض على dmc في تمام الساعة 11.30 مساء، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل بطولة مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، وميمي جمال، وليلى عز العرب، وهنادي مهنا، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكرى، ومسلسل اجتماعي كوميدي، تدور أحداثه في 15 حلقة.