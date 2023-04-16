استعدادات مكثفة لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر بالبحيرة

كلفت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة، وخاصة بمعارض أهلا رمضان وبالكميات التي تكفي احتياجات المواطنين مع استمرار متابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة.

استعدادات البحيرة للأعياد

وشددت «بلبع» على رؤساء المراكز والمدن بتواجد الإدارات الميدانية في نوبتجيات على مدار اليوم، مؤكدة على رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظة.

كما شددت على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال أجازة الأعياد، موجهة بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية.

انتظام العمل خلال فترة الأعياد

ووجهت نائب محافظ البحيرة بمتابعة انتظام العمل والتدخل السريع لحل أي مشكلة تطرأ على الفور وكذا الالتزام بما يلي:

- رفع مستوى نظافة الميادين والحدائق والمتنزهات، ورفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق والمناطق المحيطة بالكنائس والمساجد وإجراء الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح.

- ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون.

- التنسيق مع إدارة مرور البحيرة لتكثيف التواجد بالشوارع والميادين لتحقيق السيولة المرورية، والتنسيق مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي مواقف طارئة.

- الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين طوال فترة الأعياد.

- إقامة صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة والساحات المخصصة لذلك.