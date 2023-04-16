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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة

كتب:

محمد بركات _ منتصر سليمان
11:56 ص | الأحد 16 أبريل 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، لإدارته ورشة تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها بمسكنه.

تصنيع أسلحة نارية

وبتفتيش مسكن المتهم عُثر بداخله على 2 طبنجة مُعدلة، 6 طبنجة محدث صوت، 7 خزينة، 20 طلقة خرطوش، مبلغ مالي، هاتف محمول، مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع.

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها، وجرى ضبط المبلغ المالي المتحصل من نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول.

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