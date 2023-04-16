إجازة عيد الفطر 2023 للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص.. كم عدد الأيام؟

كشفت الحكومة عن إجازة عيد الفطر 2023 للموظفين، موضحة في بيان رسمي لها، أنها ستبدأ يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري وحتى الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري.

إجازة عيد الفطر 2023 للموظفين مدفوعة الأجر

وأضافت الحكومة أن إجازة عيد الفطر2023 للموظفين ستكون مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في المصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة، وكذلك العاملين بوحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام.

وأعلنت وزارة القوى العاملة في رسمى لها، أن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ يوم الخميس 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري، مؤكدا أنها ستكون مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لافتا إلى أن ذلك جاء في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام

ولفت إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثل هذا الأجر.