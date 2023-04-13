مصطفى حسني: تربية الأبناء على العقاب في حالة الصدق صد عن سبيل الله

قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إن الثقة في القيم والمبادئ تعني اطمئنان الإنسان أنه لو كان أمينا أو صادقا سيتمكن من تحقيق منافعه ومصالحه، وأفضل شيء يمكن الوصول إليه هو رضا الله عز وجل، مشددًا على أن عقاب الأبناء بشدة في البيوت في حالة الصدق صد عن سبيل الله وصد عن تربيتهم على القيم.

وأضاف الداعية خلال حلقة اليوم من برنامج «رميم» المذاع على قناة «الناس»: «عكس هذه الثقة هو الكفر بالمبادئ والقيم، حيث يرى الإنسان أنه إذا تبنى القيم فإنه سيخسر وهذا الأمر يدمر دنيا الإنسان وآخرته، وعلى رأس القيم التي لا يجب السماح بانهيار الثقة فيها، الصدق».

وتابع الداعية الإسلامي: «الإنسان الذي ثقته في الصدق منهارة يجب أن يتوقف ويعيد حساباته ويرمم هذا الانهيار ويعيد بنائه، فالإنسان الذي تربى في بيته على العقاب والترهيب إذا صدق يكون الصدق بالنسبة إليه مرتبط بالألم».