مصطفى حسني يقدم 4 خطوات عبر قناة الناس لإعداد ترميم العلاقات بين المنفصلين

أكد الداعية مصطفى حسني على ضرورة ألا يتحول شريك العمر السابق إلى عدو بعد الطلاق، مشددًا على أنه لا يوجد مبرر ليتحول شريك العمر لعدو فيما تبقى من العمر.

لا بغرض العودة مرة أخرى ولكن لصفاء القلب تجاه ما كان بينهما

وأشار حسني خلال تقديمه حلقة برنامج «رميم» المذاع عبر فضائية «الناس»، إلى أن الأزواج السابقين والذين دمروا العلاقة بينهم في حاجة لإعادة ترميم هذه العلاقة، مؤكدًا أن ذلك لا بغرض العودة مرة أخرى ولكن لصفاء القلب تجاه ما كان بينهم وبين الآخرين «عشرة وعيش وملح»، مشددًا على أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

يجب أن توكل الله في أمرك كله لتستطيع استكمال حياتك

واقترح حسني 4 خطوات لاعادة بناء السلام في هذه العلاقة وهي «توكل -توقف-تصرف-اشرك حكيم» لافتًا أنه يجب أن توكل الله في أمرك كله لتستطيع استكمال حياتك وأنه يجب أن تتوقف عن إحساس الضحية سواء للرجال أو النساء وأن تتصرف بأن تطلق طلاق يليق بأخلاقك لأنه عند الفراق تظهر الأخلاق.