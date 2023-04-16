قائمة أفلام عيد الفطر 2023.. 6 أفلام أبرزها «هارلي» لمحمد رمضان

أيام وينطلق موسم أفلام عيد الفطر لعام 2023، والذي يشهد منافسة قوية، إذ يضم أعمالا فنية مميزة وشرسة لعدد من الفنانين على رأسهم محمد رمضان.

قائمة أفلام عيد الفطر 2023

قائمة أفلام عيد الفطر 2023 على رأسها فيلم هارلي والذي يقدمه الفنان محمد رمضان بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم مي عمر وأحمد داش ومي كساب ومحمود حميدة، من تأليف محمد سامي وإخراج محمد سمير .

ويأتي فيلم يوم 13 ضمن قائمة أفلام عيد الفطر، إذ يعد أول فيلم رعب 3d ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأروى جودة ونسرين أمين، من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وتضمن قائمة أفلام عيد الفطر 2023، فيلم بعد الشر الذي يشارك من خلاله الفنان على ربيع في موسم عيد الفطر ويشارك معه عدد كبير من الفنانين منهم ميرنا نور الدين وأوس أوس ورنا رئيس وبيومي فؤاد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم ساعة إجابة، بطولة الطفل سليم مصطفى، وبجانبه عدد كبير من الفنانين من بينهم سوسن بدر وغادة عادل وشريف سلامة وآيتن عامر، من تأليف أحمد شيكو وإخراج مصطفى أبو سيف.

فيلم رمسيس باريس لهيفاء وهبى

ومن ضمن القائمة أيضا فيلم رمسيس باريس والذي تشارك من خلاله الفنانة هيفاء وهبي في موسم أفلام عيد الفطر ويشارك معها محمد سلام ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد ثروت، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

وتشمل قائمة أفلام عيد الفطر 2023، فيلم ابن الحاج أحمد والذي يقدمه شيكو بجانب عدد كبير من الفنانين منهم سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب ومحمد لطفي وعايدة رياض.