تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2023.. كوميدي وأكشن ورعب

أيام قليلة تفصلنا عن عرض أفلام عيد الفطر 2023، بعد انتهاء موسم شهر رمضان، وعرض مسلسلات من أهم الأعمال الفنية خلال الشهر الكريم، وتتنوع أفلام عيد الفطر بين الكوميديا والأكشن والرعب، ويشارك بها مجموعة من النجوم الكبار .

أفلام عيد الفطر 2023

- فيلم «رمسيس باريس»

يشارك في بطولته كلا من هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني ومحمد ثروت، تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

- فيلم الرعب «يوم 13»

وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، ويعتبرفيلم 3D، من بطولة: أحمد داود، ودينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، ونسرين أمين، وأروى جودة وجومانا مراد.

قائمة أفلام عيد الفطر 2023

- فيلم هارلي

من بطولة الفنان محمد رمضان، حيث يعود بالفيلم بعد النجاحات الأخيرة التي حققها في الموسم الرمضاني بمسلسل جعفر العمدة، ويشارك رمضان في بطولة الفيلم، مي عمر ومحمود حميدة، تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

- فيلم «ابن الحاج أحمد»

الفيلم الأول للفنان شيكو بعيدا عن هشام ماجد، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار أحمد محي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، ويضم في بطولته رحمة أحمد، سيد رجب، صبري فواز، مصطفى غريب، عايدة رياض، بيومي فؤاد ومحمد لطفي.

- فيلم «بعد الشر»

يقدم علي ربيع وأوس أوس فيلم «بعد الشر» من إخراج أحمد عبدالوهاب.

- فيلم «5 جولات»

العمل من إخراج مازن أشرف، وبطولة آدم الشرقاوي، ونور النبوي، وماجد المصري، وبسنت شوقي.

- فيلم «ساعة إجابة»

العمل من بطولة الطفل سليم مصطفي، بجانب مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم نجلاء بدر، شريف سلامة، محمد ثروت، سوسن بدر وأيتن عامر، إخراج مصطفى أبو سيف.