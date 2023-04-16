«التموين» تطرح كيلو الرنجة بسعر 90 جنيها في المجمعات الاستهلاكية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من الرنجة بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، بتخفيضات 20% عن سعر كيلو الرنجة في الأسواق والمحال الخارجية، وذلك تخفيفًا عن المواطنين بمناسبة حلول عيد شم النسيم 2023 والذي يتزامن موعده غدًا الاثنين 17 أبريل.

سعر كيلو الرنجة في المجمعات الاستهلاكية

وجاء سعر كيلو الرنجة في المجمعات الاستهلاكية والتي ضختها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بسعر 90 جنيهًا للكيلو، مقارنة بسعر كيلو الرنجة في الأسواق والمحلات والذي بلغ 120 جنيهًا حاليًا بمناسبة شم النسيم 2023.

من جهته، قال محمد كمال مدير فرع مجمع الأهرام الاستهلاكي بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، إنَّ سعر الرنجة في المجمعات الاستهلاكية تقل عن أسعارها في الأسواق والمحال الخارجية من 20 إلى 30 جنيهًا، إذ تخطت سعر الرنجة في الأسواق الخارجية تخطى 100 و120 جنيهًا.

السلع في المجمعات الاستهلاكية

ونوه «كمال»، إلى جودة جميع السلع التي تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتوفرها لجميع المواطنين خاصة غير حاملي البطاقات التموينية بأسعار مخفضة من فروع المجمعات الاستهلاكية، مؤكّدًا الجودة الفائقة التي تتمتع بها الرنجة المعروضة في المجمعات الاستهلاكية والتي أدت إلى إقبال المواطنين على شرائها.