شم النسيم ينعش مبيعات الأسماك المملحة.. الرنجة تبدأ من 60 جنيها

قال أحمد فوزي، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد إقبالا من جانب العديد من المواطنين الأقباط على محال الأسماك المملحة، وذلك استعدادا لاستقبال شم النسيم، حيث بدأ ذلك الإقبال الملحوظ بداية من الأسبوع الجاري.

إقبال المواطنين على شراء الأسماك المملحة الفترة المقبلة

وأكد فوزي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق تختلف من محافظة ومنطقة وتاجر إلى الآخر وتعتبر الرنجة الأكثر مبيعا نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الفسيخ، حيث تشهد أسعار الأسماك المملحة هذا العام تقاربا من أسعار العام الماضي، متوقعا زيادة الإقبال على الشراء الفترة المقبلة نظرا لما تبقى من عدة أيام على حلول عيد الفطر المبارك.

أسعار الفسيخ والرنجة 2023

وأوضح عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الفسيخ تتراوح في الأسواق ما بين 110 إلى 230 جنيها للكيلو بينما تتراوح أسعار الرنجة الهولندي ما بين 60 إلى 80 جنيها للكيلو وقد يتراوح سعر كيلو الملوحة ما بين 105 و280 جنيها كما يبلغ سعر برطمان الملوحة 500 جرام 85 جنيها.