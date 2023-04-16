مصرع طالبة سقطت من أعلى منزلها في البحيرة

لقيت طالبة مصرعها، قبل قليل، جراء سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها بقرية الطود بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كوم حمادة العام، وحُرر محضر بالواقعة وجاري العرض النيابة العامة.

مصرع طالبة في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من العقيد حاتم السمري مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد وصول جثة طالبة إلى المستشفى العام جراء سقوطها من أعلى منزلها بقرية الطود التابعة لدائرة المركز، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

التصريح بدفن الجثة

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة طالبة تدعى « ياسمين ا ع ع»، 13 سنة، مقيمة بناحية قرية الطود التابعة لدائرة المركز.

وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة، قرر التصريح بدفن الجثة.