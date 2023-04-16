جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والتي تبدأ يوم الأربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 مايو العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية.

وأكّدت مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف من الساعة 9 إلى الساعة 11.30 وتخصص العشرون دقيقة الأخيرة للإملاء.

- يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة الدراسيات الاجتماعية لمدة ساعتان من الساعة 9 وحتى 11، وامتحان التربية الدينية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 ظهراً، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11.30 إلى 12 ظهراً.

- يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين من الساعة 9 و11 ظهراً.

- يوم الإثنين 22 مايو 2023: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين من الساعة 9 و11 ظهراً، والتربية الفنية لمدة ساعتين من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30.

- يوم الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 صباحاً.