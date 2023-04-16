افتتاح المنتدي الوطني لبناء الوعي للشباب في القليوبية

افتتح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات «المنتدى الوطني لبناء الوعي» تحت شعار شباب واع نحو ريادة المستقبل بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية الذي وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، وإدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع اتحاد طلاب مصر بحضور الدكتور عماد قطارة الخبير الاقتصادي، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، ودكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

الشباب هم المستقبل

رحب الصبروط بالحضور معربا أن الشباب هم المستقبل، والأمل لغد وأكد على أهمية تنفيذ تلك الفعاليات لنشر الوعي الاقتصادي.

وأشار إلى أن المديرية تفتح ذراعيها لتبني جميع الأفكار والمبادرات التي تقدمها جميع الكيانات الشبابية، وأهمية مشاركة الشباب في برامج دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق قدرته التنافسية على تحقيق النمو القوى عبر إتاحة خريطة استثمارية متنوعة للشباب، في دعم القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال إلي شراييين الاقتصاد.

تأهيل الشباب لسوق العمل

ناقش المنتدى عددا من المحاور الهامة أبرزها دعم الاقتصاد المصري، التدريب على ماهية وبرامج الشمول المالي والتحول الرقمي نحو الاقتصاد المصري الفعال، كيف تبدأ حياتك المهنية وصياغة الــCV بشكل قوي، تأهيل الشباب لسوق العمل ، وكذا يمنح المشاركين شهادات تقدير مميزة.

يذكر أن المنتدى الوطني لبناء الوعي يسعى إلى حث الشباب على المشاركة المجتمعية، ومناقشة الشباب في أهم القضايا، وجمع آرائهم حولها بهدف إيجاد حلول من خلال الحوار الديموقراطي البناء، وبناء وعي الشباب بأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والإنجازات التي تحققها ، والدور المحوري للشباب والمشاركة في تنفيذها والحفاظ علىها وعلى أمن الوطن، وكذا دعم الاقتصاد المصري، ومساعدة الشباب لاستثمار الفرص التي تساعدهم على الالتحاق بسوق العمل.