انطلاق ملتقى الأجيال الرمضاني بمراكز شباب القليوبية الخميس المقبل

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية موعد وتفاصيل انطلاق برنامج ملتقى الأجيال الرمضاني خلال الشهر الكريم بمراكز الشباب والأندية بالمحافظة، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به مديرية أوقاف القليوبية من خلال برامجها المتعددة، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هجرية، من خلال الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.

ملتقى الأجيال الرمضاني بالقليوبية

وأوضح بيان مديرية أوقاف القليوبية تفاصيل وموعد انطلاق ملتقى الأجيال الرمضاني بمراكز الشباب خلال رمضان بالقليوبية، حيث ينطلق الملتقى الخميس المقبل عقب صلاة التراويح في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيكون البدء في أولى فعاليات القليوبية في مركز شباب عزيز وبدوي التابع لإدارة بنها بمحافظة القليوبية.

وأكد بيان مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل الوزارة، أن البرنامج يأتي في ضوء اهتمام قيادتنا الحكيمة بتعزيز الشراكة الإنسانية والمجتمعية للنهوض بالوطن، وبناء استراتيجية لجودة حياة المواطنين العلمية والعملية.

فعاليات ولقاءات وبرامج تثقيفية وتوعوية متنوعة

كما يهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى عدة أمور أهمها تقديم فعاليات ولقاءات وبرامج تثقيفية وتوعوية متنوعة لمختلف الفئات المجتمعية من أجل تعزيز العلاقات الأسرية والمجتمعية بين الأجيال المختلفة جيل الأجداد والأبناء والأحفاد وتبادل المعارف والخبرات فيما بينهم، وتوفير الدعم الديني والثقافي والاجتماعي، على اعتبار أن شهر رمضان يضع الإنسانية كلها في حالة نفسية واحدة من التراحم والترابط.

وأوضح البيان أن البرنامج يهدف كذلك إلى توجيه الوعي القومي ذي الطابع والمضمون الوطني من خلال نشر الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، والثقافة الرشيدة، والتكافل الاجتماعي، والعمل كذلك على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية، والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التي حدثت في هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدي الناس إلى جميع أوجه الخير، وذلك على وفق الجدول التالي: