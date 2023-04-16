رئيس صندوق التنمية الثقافية يحضر مسرحية جوه الصندوق في قصر الأمير طاز

شهد الدكتور هانى أبو الحسن رئيس قطاع التنمية الثقافية، العرض المسرحي «جوه الصندوق» أمس، في مركز إبداع قصر الأمير طاز، وهو أولى نتاج ورشة التمثيل بالقطاع، لإعداد وتدريب المواهب الشابة وتنميتها تحت إشراف المخرج إسلام إمام .

العرض المسرحى«جوه الصندوق»

وتدور فكرة العرض في إطار كوميدي درامي، حول المشاكل الاجتماعية والنفسية التى تواجه الفرد والمجتمع، والقضايا المعاصرة التى يواجهها الشباب فى حياتهم اليومية، والتحديات النفسية والاجتماعية والثقافية بشكل مبتكر من خلال شخصيات مختلفة.

واختتم العرض بتشجيع الجمهور على المشاركة والتعبير عن آرائهم حول المشاكل التي تم طرحها، وفي نهاية العرض شكر أبو الحسن فريق العمل، معبرا عن إعجابه بالعرض، وأكد على أهمية هذه الورش وتأثيرها في تنمية المواهب الشابة وتجهيزها للمستقبل.