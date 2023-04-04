جدول فعاليات «التنمية الثقافية» غدا.. تنورة بقبة الغوري وحفل لـ شينهاز في السحيمي

في إطار البرنامج الثقافي والفني، الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالا بشهر رمضان المعظم، ينظم القطاع في التاسعة مساء الأربعاء 5 أبريل، عددا من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له.

وتستضيف قبة الغوري في شارع الأزهر، عرض فرقة التنورة التراثية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتقدم الفرقة عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية مثل الطبلة، المزمار، الربابة ، السلامية.

جدير بالذكر، أن فرقة التنورة تكونت عام 1988، وشاركت في الكثير من المهرجانات الدولية والمحلية.

وفي مركز إبداع بيت السحيمي، تقدم الفنانة شاهيناز مجموعة متنوعة من الأغاني منها «قولي قولي، وكمان كمان و يانا يانا، ونسم علينا الهوى»، والحفل مفتوح بالمجان أمام الجمهور.

معلومات عن الفنانة شاهيناز

وحققت الفنانة شاهيناز نجاحا كبيرا في مده قصيرة، قدمت عدة ألبومات لاقت نجاحات كبيرة، والتحقت بالمعهد العالي للموسيقي الكونسيرفتوار، وأنتجت الشركة المالكة لبرنامج ستار ميكر، أول ألبوم لها «علي ايه»، والذي حقق نجاحا كبيرا.

ويستضيف بيت الهراوي، ندوة بعنوان «مسجد ومدرسة السلطان حسن بين العمارة والرواية والتصوير الفوتوغرافي»، تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتدير الندوة الدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وتتحدث فيها الدكتورة ريم بسيوني، أستاذ الأدب الإنجليزي بالجامعة الأمريكية، ومؤلفة رواية «أولاد الناس» حول ملهم «ثلاثية المماليك: السلطان حسن والرواية».

عرض فيلم عسل أسود في مركز طلعت حرب الثقافي

ويقدم د. طارق والي، مؤلف كتاب «مدرسة السلطان حسن .. القاهرة المحروسة»، ومدير مركز طارق والي للعمارة والتراث، رؤية لاستقراء عمارة مدرسة السلطان حسن، وعن «التشكيل في السلطان حسن» يتحدث فادي قدسي، الفائز بالجائزة التقديرية بمسابقة التصوير التي نظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ويعرض فيلم «عسل أسود» بطولة الفنان أحمد حلمى بمركز طلعت حرب الثقافي، مركز الحرية للإبداع بالاسكندرية، وسينما الهناجر،يعقب عرض سينما الهناجر ندوة الفيلم ويديرها الإعلامى والناقد الكبير إمام عامر، بحضور مخرج الفيلم خالد مرعى ومدير التصوير سامح سليم.