علي جمعة عبر قناة الناس: محمود رمضان تعلم التجويد على يد الشيخ سعيد الكبابجي

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ الشيخ محمود رمضان استفادت منه مصر بعدما لاقى الرعاية والعناية، وهناك كثير مثله لم يلقوا العناية والرعاية المناسبتين، لذلك ضاعوا في مسيرة الحياة.

وأضاف جمعة خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ الشيخ محمود رمضان كان يسكن في منطقة باب الشعرية والتحق بالكُتاب، لافتًا ووُلد في عام 1929 وعاش 53 سنة.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الشيخ محمود رمضان وُلد ضريرا، ثم أتقن أحكام التجويد والمخارج وهو الشيخ سعيد الكبابجي، كما تعلم الأداء والعطاء والقراءات على يد سعيد عبدالله، كما أبدع في مقام الكرد، الذي لم يكن القراء يقرأون به في مصر، حيث كان يتقنه قراء تركيا وإيران والأكراد، وتعلم هذا المقام من الشيخ علي محمود.