قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن السؤال الثالث والعشرين من مسابقة علي جمعة «وفوق كل ذي علم عليم»: «ما اسم الإمام من بيت رسول الله الذي عرض عليه الخليفة المأمون أن يتنازل له عن الخلافة وكان في نفس الوقت زوجا لابنته؟».

السؤال الثالث والعشرون من مسابقة علي جمعة «وفوق كل ذي علم عليم»

وعرض علي جمعة، خلال تقديم برنامج وفوق كل ذي علم عليم، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، 3 اختيارات للإجابة هي: «موسى الكاظم – أبو الحسن العسكري – علي رضا».

ولفت جمعة، إلى أنه يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا خلال إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم (59 59).

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن مدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.

الفائز من الحلقة 22

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن الفائز في الحلقة 22 من مسابقة برنامج وفوق كل ذي علم عليم هي بدور جابر عبدالعزيز عوض، من محافظة القاهرة.