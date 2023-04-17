«حماية المستهلك» للمواطنين: امتنعوا عن تناول الرنجة والفسيخ في عيد الفطر

نشر جهاز حماية المستهلك، عبر موقعه الرسمي، رسالة تحذيرية للمواطنين، بتجنب تناول الرنجة والفسيخ خلال أيام عيد الفطر المبارك 2023، مستندا إلى الأثار الجانبية الضارة التي تنتج عن تناول الأسماك المملحة.

أضرار تناول الفسيخ والرنجة

وحذر جهاز حماية المستهلك، من التسمم وارتفاع ضغط الدم الذي قد ينتج من تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، مشيرا إلى أن الأفضل تناول الأسماك الطازجة، بسبب ما تؤدي إليه الأسماك المملحة بعد تناولها، من زيادة مستوى الصوديوم بالجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

كما حذر جهاز حماية المستهلك، من تناول الفسيخ غير الموثوق مصدره، مؤكدا أنه يصيب بالتسممم البوتيليني، مشددا على ضرورة امتناع أصحاب الأمراض المزمنة من تناول الرنجة والفسيخ بأنواعه.

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

ويخصص جهاز حماية المستهلك، الخط الساخن 19588 لتلقي شكاوى المواطنين من التجار أو الأسعار، إذ يتم تقديم الشكوة من أي خط أرضي على الخط الساحن، أو من خلال تقديمها على رقم الواتس أب الخاص بالجهاز وهو 01577779999 لبدء التحقيق فيها واتخاذ إجراء قانوني ضد المشكو في حقهم، مع إبلاغ المواطن صاحب الشكو بنتيجة ما تم فيها.