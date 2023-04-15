موعد صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط.. اعرف أماكن المساجد والساحات

اقترب موعد عيد الفطر المبارك وفقا لإعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهر رمضان 2023، سيكون 29 يومًا فقط، ليحل العيد يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري 2023، لذا بدأ أهالي محافظة دمياط بالبحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط، يحين هذا العام وفقا لمعهد البحوث الجيوفيزيقية وهيئة المساحة المصرية في تمام الساعة 5:43 صباحًا بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة تقريبًا، ويكون للمحافظة والمدن التابعة لها، من بينها كفر سعر والزرقاء والشعراء واللسان ودمياط الجديدة والميناء.

تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط

وتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط عقب حساب مسقط الظل وخطوط الطول والعرض والتي تختلف بكل محافظة خاصة محافظات الوجه القبلي والوجه البحري كما تختلف بالمدن بعضها البعض، فضلا عن اختلاف مواقيت الصلاة من مدينة لأخرى تصل حتى 15 دقيقة تقريبا بين الشمال والجنوب.

مراسم صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط

تبدأ مراسم صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة دمياط، بالتكبيرات والتهليل ، وأداء الصلاة واحتفال الأهالي بارتداء الملابس الجديدة وزيارة الأسر والأصدقاء وتوزيع البالونات والحلوى ومخبوزات العيد والعيدية على الأطفال.

مظاهر صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط

كما تعد صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط مناسبة لاجتماع الأسر معا وزيادة صلة الرحم فيخرج الجميع للصلاة معا، وغالبا ما يتم قضاء بداية يوم العيد بالخارج ليستمتع الأطفال بأجواء العيد والملابس الجديدة .

ضوابط صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط

واستعدت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط بتجهيز المساجد والساحات الكبرى والعمل على تنظيفها وتعقيمها، محددة ضوابط لمصلين لصلاة العيد منها الالتزام بالإجراءات الاحترازية وغلق المسجد بعد الصلاة وفتح المسجد قبل صلاة العيد بوقت كاف.

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط

وقد حددت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط عدة مساجد كبرى وساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2023 تخطت 84 مسجدا فضلا عن الساحات ومراكز التجمع ومن بينها،

مسجد الرحمن

مسجد المنياوي

مسجد الدعوة

مسجد الكبير بكفر البطيخ

مسجد عمرو بن العاص بدمياط

مسجد الهداء

مسجد المصطفى بفارسكور

مسجد نور الإسلام بفارسكور

مسجد الهدى النبوي

مسجد نور الإسلام بكفر سعد

مسجد الرحمن

مسجد المنياوي

مسجد الكبير

مسجد أبو الحمايل

مسجد السقا الكبير

مسجد يوسف شاهين

مسجد أبو الرفاعي

مسجد ذو النورين

مسجد الكبير

مسجد الكبير

مسجد المركز الإسلامي

مسجد الدعوة

مسجد الكبير بالركايبة

مسجد القديم النصر

مسجد الشهداء

مسجد عمرو بن العاص

مسجد البحر

مسجد عمر الموصلى

مسجد البدري

مسجد الرحمن

مسجد المطري

مسجد الزعفراني

مسجد الناصرية بدمياط

مسجد المصطفى بدمياط

مسجد السيد البربير بدمياط

مسجد ذو النورين

مسجد البلدية بدمياط

مسجد الرحمة بفارسكور

مسجد الشهداء بدمياط

مسجد الكبير بالشيخ ضرغام

مسجد الكبير

مسجد الكبير بالشعراء

مسجد أبو القاسم

مسجد النور

مسجد الرحمة بدمياط

مسجد الكبير

مسجد البرش

مسجد الرحمة والشباب

مسجد أبو شاهين

مسجد الرحمة

مسجد الشباب

مسجد أبو شاهين

مسجد الحطب

الرحمن

مسجد علام بدمياط

مسجد العبد

مسجد السلام الشرقي بدمياط

مسجد مجمع المصطفى

نور الإسلام بدمياط

عائشة النصر بدمياط

الكبير باابو عظمة

الكبير العبيدية

الكبير بميت الشيوخ

مسجد الكبير بالحوراني

مسجد الكبير بالغليمة بدمياط

مسجد طلعت بدمياط

مسجد السلام

مسجد الكبير بالناصرية

مسجد الكبير بشرباص

مسجد السلام

مسجد السرايا

مسجد اللوزي

مسجد البحر بكفر سليمان

مسجد البحر بكفر المنازلة

مسجد الكبير بميت غالب

مسجد الهدى النبوي

مسجد القديم

مسجد المعاشات الصغرى

مسجد نور الإسلام

مسجد الكبير بالتوفيقية

مسجد الطوخي

مسجد البحر بكفر غالب

مسجد المرابعين

مسجد النور بدمياط

مسجد أبو بكر الصديق

مسجد الكبير بكفر سعد

مسجد ولسن بدمياط

مسجد الكبير بكفر شحاتة

مسجد البحر الوسطاني

مسجد النصر بدمياط

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بدمياط

بينما الساحات وأماكن التجمع منها،

ميدان الساعة ومركز الشباب بعزبة البرج وأرض ملعب كرة القدم بقرية الشيخ ضرغام وملعب كرة القدم بقرية غيط النصارى ومركز شباب الحرية وإستاد رأس البر وملعب الكرة بالسرو ومركز الشباب ميت الخولي ومركز الشباب بشر مساح واستاد دمياط الجديدة والحديقة المركزية بدمياط الجديدة وملعب الكرة بكحيل ومركز شباب طبل ومركز شباب عزبة البط ومركز شباب الطرحة ومركز شباب حجاجة ومركز شباب تفتيش السر ومركز شباب أولاد خلف ومركز شباب كفر المياسرة ومركز شباب كفر البطيخ ومركز شباب كفر سعد ومركز شباب الإسماعيلية .