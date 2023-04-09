تفاصيل الودائع لأجل في بنك قناة السويس أبريل 2023.. فائدة تنافسية

كشف بنك قناة السويس عن أسعار الفائدة على الودائع لأجل لشهر أبريل 2023؛ إذ أنها تنافسية على مدخرات قصية الأجل، بالعملة المصرية أو العملات الرئيسية الأخرى.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من بنك قناة السويس لشهر أبريل 2023، على الودائع لأجل، يكون الحد الأدنى ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبالنسية لمدة الوديعة تبدأ من أسبوع وحتى عام، أي 12 شهرا.

أسعار العائد على الودائع لأجل من بنك قناة السويس

وسعر العائد على الودائع لأجل، المبلع 2000 جنيه فأكثر يكون 2.00% شهريًا، و2.25% للشهرين، و2.50% ربع سنوي، و2.75% نصف سنوي، و3.25% سنويًا.

ويجرى دفع العائد من الوديعة في بنك قناة السويس بتاريخ الاستحقاق، ويتيح البنك إضافة العائد إلى حساب العميل التوفير أو الجاري أو للوديعة حسب الطلب.

المستندات المطلوبة للودائع لأجل

وعن المستندات المطلوبة من بنك قناة السويس، فهي: صورة من الرقم القومي السارية، أو جواز سفر للأجانب المقيمين مع تقديم الأصل، ونسخة من شهادة الميلاد بالنسبة للقاصرين مع تقديم الأصل، وفاتورة المرافق الأخيرة، سواء الكهرباء أو الهاتف وغيرها.