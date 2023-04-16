أسماء المصابين في تصادم سيارتين على «الدائري» بين العريش والشيخ زويد

كشف مصدر طبي بمستشفى العريش العام، حالة 8 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بين سيارتين وقع فجر اليوم على الطريق الدائري بين العريش والشيخ زويد، موضحا أنه تم إدخالهم قسم العناية الفائقة والطوارئ بالمستشفى، وجار وضعهم تحت الملاحظة.

أسماء المصابين في الحادث

وأضاف المصدر الطبي أن الحادث أسفر عن إصابة سعيد إبراهيم حسين 30 سنة، بجرح متهتك بالرأس وكسر بالذراع الأيمن، وسالم محمد رجب 28 سنة، اشتباه كسر بالضلوع والقدم اليسرى، ومحمد محمود حسن 9 سنوات، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، وعدنان سالم عطاالله 40 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وموسى حسن صبيح 60 سنة، اشتباه كسر باليد اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد حسين محمد 53 سنة، سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، ومحمود حسن صبيح 49 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وعدلي محمود حسن 14 سنة، اشتباه نزيف بالبطن.

حادث سير بين العريش والشيخ زويد

يذكر أن حادث سير مروع وقع بين سيارتين أسفر عن إصابة 8 أشخاص نقلوا عبر 8 سيارات إسعاف إلى مستشفى العريش العام.