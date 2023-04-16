رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25.. حسام يحاول إنقاذ يسرا

كتب:

محمود الرفاعى
05:30 م | الأحد 16 أبريل 2023
شيماء سيف

شيماء سيف

دارت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25، بظهور علامات الإرهاق والتعب على «فوقية» شيماء سيف خلال توهانها في الصحراء قبل الذهاب إلى الفيوم، حيث كانت لا تسطيع أن تقف في الشمس وهو ما استفز الدكتورة سميحة «يسرا».

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25 بطولة يسرا

اكتشف «أكرم» محمد ثروت في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25، أن سيارته التي تسمى نعنانة تعطلت تماما بسبب قطع في سلك البنزين، ما تسبب في عدم قدرته على الذهاب لإنقاذ زوجته والدكتورة سميحة، في حين أن الضابط حسام كان في طريقه لهم.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25 إخراج عمرو صلاح

في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25، يتصل أكرم بالمهندس «سمير المسيطر» محمد محمود ليخبره عن مكان الحسيني «اوتاكا» لكي يستطيع أن يعرف مكان الدكتورة سميحة.

اقرأ المزيد:

مواعيد عرض الحلقة 24 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بطولة يسرا

يسرا عن دور مايان السيد في 1000 حمد الله على السلامة: «أداؤها تلقائي»

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. بطولة يسرا

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23.. يسرا تبحث عن زلابيا
بقلم محمود الرفاعى