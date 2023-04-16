مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25.. حسام يحاول إنقاذ يسرا

دارت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25، بظهور علامات الإرهاق والتعب على «فوقية» شيماء سيف خلال توهانها في الصحراء قبل الذهاب إلى الفيوم، حيث كانت لا تسطيع أن تقف في الشمس وهو ما استفز الدكتورة سميحة «يسرا».

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25 بطولة يسرا

اكتشف «أكرم» محمد ثروت في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25، أن سيارته التي تسمى نعنانة تعطلت تماما بسبب قطع في سلك البنزين، ما تسبب في عدم قدرته على الذهاب لإنقاذ زوجته والدكتورة سميحة، في حين أن الضابط حسام كان في طريقه لهم.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25 إخراج عمرو صلاح

في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25، يتصل أكرم بالمهندس «سمير المسيطر» محمد محمود ليخبره عن مكان الحسيني «اوتاكا» لكي يستطيع أن يعرف مكان الدكتورة سميحة.