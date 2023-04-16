موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات.. الاستعدادات تبدأ في مايو

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا المتوسطة والخاصة، انتظام العمل بمختلف القطاعات وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق كافة القواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، موضحين أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات كما هو دون تغيير، حيث من المقرر أن يتم تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، ووفقا للوائح ونظم عمل الكليات المختلفة.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة السابق، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات سيكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين دون تغيير أو تأجيل، موضحا أن الدراسة تسير بصروة منتظمة وهادئة بمختلف الكليات دون أي مشكلات، ووفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

امتحانات الجامعات

و من جهته، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2023 تسير بصورة منتظمة دون أي مشكلات، لافتا إلى أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات سيكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وأن الاستعداد لها سيبدأ من شهر مايو المقبل وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.