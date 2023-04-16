«المهن التمثيلية» تشكر صناع دراما رمضان 2023: ننتظر المزيد من الإبداع

وجّهت نقابة المهن التمثيلية تحت قيادة النقيب أشرف زكي، الشكر لصناع الدراما الذين شاركوا في السباق الرمضاني لعام 2023 من خلال إصدار بيان رسمي.

وذكرت نقابة المهن التمثيلية في بيانها: «باسمي وباسم مجلس نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر نساندكم وندعمكم كل أفراد صناع الدراما الرمضانية 2023 نجوم عريقة ذات تاريخ كبير ونجوم صاعدة تنبئ بغد مشرق، شكرا، أمتعتم المشاهد المصري والعربي بأعمالكم الراقية».

نقابة المهن التمثيلية تدعم دراما رمضان

وتابع البيان قائلا: «نساندكم وكلنا سعادة وثقة في قدراتكم على النهوض بالدراما التلفزيونية بتضافر الجهود والعمل المتواصل والصدق في تقديم المزيد من إبداعاتكم التي تساهم في مسيرة الحياة الفنية التلفزيونية على مر العصور».