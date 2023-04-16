محافظ كفر الشيخ يوجه بحصر أراضي الدولة غير المستغلة لإقامة مشروعات خدمية

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً بشأن حصر الأراضي الصادر لها قرارات تخصيص لجهات حكومية غير مستغلة، لاستغلالها لإقامة مشروعات خدمية، تعود بالنفع على أهالي مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ورؤساء الوحدات المحلية، والشؤون القانونية والجيومكانية في مجالس المدن، والأملاك.

المحافظ يوجه بسرعة حصر الأراضي بالمراكز والمدن

ووجّه المحافظ، بسرعة حصر الأراضي بالمراكز والمدن وإعداد بيان بذلك بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، على أن يتم تقديم الحصر بكافة البيانات يوم الأربعاء المقبل، الموافق 19 أبريل الجاري، وفق النموذج المعمم.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوى، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، حفاظاً على مقدرات الوطن، والعمل على تحقيق أعلى استفادة منها، واستغلالها الاستغلال الامثل، لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية.

محافظ كفر الشيخ: الحفاظ على أصول الدولة وأراضيها يُساعد في رفع اقتصادها

وأكد المحافظ، أن الحفاظ على أصول الدولة وأراضيها واستغلالها لما فيه الصالح العام يُساعد في رفع اقتصاد الدولة، وتوفير الأمان الاقتصادي لها من خلال حمايتها لأصولها والذي يرفع تصنيفها كأحد الاقتصاديات القوية.