جريمة قبل الإفطار.. مشاجرة تنتهي بقتل مسن في المعادي

لم يتبق سوى دقائق قليلة على مدفع الإفطار في المعادي، والجميع مشغولون في تحضير وجبة الإفطار، حتى قطعت تلك الأجواء أصوات مشاجرة بالشوم بين مسن وجاره، انتهت بإصابة الأول بضربة شومة على رأسه سقط قتيلا في الحال ولفظ أنفاسه الأخيرة، وسط حالة من الحزن أصاب المتواجدين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

جريمة أمام المارة بالمعادي

وفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعادي، أنه ورد لقسم الشرطة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول مسن مصاب إثر ضربة على الرأس نتج عنها نزيف داخلي ولفظ أنفاسه الأخيرة وبالانتقال تبين العثور على جثة «عبد الرحمن رجب إبراهيم»، 62 عاما، وتبين أن المجني عليه انتهت حياته بضربة بشومة على الرأس على يد جاره وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه والأداة المستخدمة في المشاجرة.

قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه في الموعد القانوني، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه، واستدعت أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم.

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي هيثم سلامة الخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.