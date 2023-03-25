نشوب حريق في مطعم بالفيوم قبل إفطار ثالث أيام رمضان: والسبب تسرب غاز

اندلع حريق هائل مساء اليوم السبت، داخل مطعم في إحدى قرى مركز سنوس بمحافظة الفيوم، بسبب حدوث تسريب غاز بصورة مفاجئة داخل المطعم، مما تسبب في اشتعال النيران فجأة، أثناء قيام العمال والشيف بالطهي وإعداد وجبات إفطار ثالث أيام شهر رمضان المبارك، حيث هرعوا إلى خارج المطعم مسرعين واستغاثوا بالمطافئ.

وهرعت قوات الحماية المدنية، إلى مكان نشوب حريق مطعم على الفور، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات وقبل أن يمتد للمبان المجاورة.

بلاغ بنشوب حريق في مطعم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق هائل في مطعم بقرية بني صالح بدائرة المركز، بسبب حدوث تسريب غاز.

السيطرة على النيران

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ على الفور، حيث تبين نشوب حريق في مطعم مجاور لمكتب بريد، بسبب حدوث تسريب غاز، وجرى السيطرة على النيران قبل امتدادها لمكتب البريد، والمنازل المجاورة، وذلك دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية، أو إصابات، بينما التهمت النيران المطعم وتفحم محتوياته من معدات وطعام وأجهزة.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.