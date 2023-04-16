عيد الفطر الجمعة أم السبت في الدول العربية؟.. «الفلك الدولي» يجيب

حسم الدكتور محمد عودة شوكت، مدير مركز الفلك الدولي، موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات وغيرها من الدول، وهل سيكون غرة أول شهر شوال 1444 هجريًا، الجمعة أم السبت؟ موضحا أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الجمعة 21 أبريل 2023 سيكون موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 في غالبية الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات وغيرها.

عيد الفطر 2023

وأضاف مدير الفلك الدولي، أنه من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 في عدد قليل من الدول العربية والدول وغير العربية السبت المقبل 22 أبريل، كدولتي عمان والمغرب والهند وبنجلادش.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

وأضاف مدير مركز الفلك الدولي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوقعات بموعد العيد تكون وفقًا للحسابات الفلكية المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدًا أن الرأي النهائي للجان الشرعية، ويوم الرؤية سيكون الخميس المقبل 20 أبريل الجاري.

وفي السياق ذاته، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجمعة 21 أبريل الجاري غرة شهر شوال 1444، وأول أيام عيد الفطر المبارك 2023 في مصر، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.