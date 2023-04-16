كشف الشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر عن أن عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الأقصر بلغت حوالي 50 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، علي مستوي سبع إدارات موزعة علي مراكز المحافظة.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بالأقصر

وأشار عبد الدايم، إلي أن خريطة توزيع ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بالأقصر هي كالتالي: بندر الأقصر ويضم 9 ساحات هي ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج وهي أكبر ساحة لأداء صلاة العيد في المحافظة، وساحة مسجد السيد يوسف بالكرنك، وساحة منشاة العماري، وساحة الكرنك الجديدة، وساحة عبد الرحمن بن عوف بالكرنك، وساحة مسجد عمار بن ياسر بالكرنك القديم، وساحة أبو بكر الصديق بشارع التليفزيون أمام المستشفى الدولي، وساحة المسجد العتيق بالقباحي الغربي وساحة المستعمرة بالكرنك شمال الأقصر.

ساحات صلاة العيد 2023 بمركز أرمنت

يضم مركز أرمنت ساحات غرب كوبري المحاميد بحري، وساحة مركز شباب الرياينة، وساحة أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات، وساحة السوق بأرمنت الحيط، وساحة أمام كوبري الرزيقات بحري، وساحة مركز شباب المحاميد قبلي بنجع البحر، وساحة مركز شباب حاجر المحاميد قبلي شرق المحافظة.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بإسنا

في مدينة إسنا يوجد 15 ساحة وهي ساحة مركز شباب الشغب، وساحة النور المحمدي بالدبابية، وساحة أبو فرغلي بالحميدات وساحة الرحمن بتوماس، وساحة السادة الأدارسة بالدير شرق، وساحة آل البيت بالحليلة، وساحة مركز شباب زرنيخ، وساحة المدينة المنورة بالمحلة، وساحة ملعب الشبان المسلمين بجوار خزان إسنا، وساحة بلال بن رباح بجوار شرطة نقطة المطاعنة بأصفون، وساحة شارع البحر بجزيرة النمسا، وساحة مسجد الحج النوبي بعزبة علي بدر، وساحة السيدة زينب بحاجر كومير، وساحة بجوار السنترال القديم ببندر إسنا، وساحة السيدة بمنطقة المساوية بالنمسا جنوب إسنا.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بالبياضية والطود والزينية والقرنة

يضم مركز البياضية 4 ساحات هي ساحة جبانة البغداد، وساحة آل البيت بالحبيل ومدافن الساحة الرضوانية بالبغدادي، وساحة أبو عربي بالحبيل، و4 ساحات في مركز الطود هي ساحة مسجد نجع خميس بالطود، وساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان، وساحة الملعب الخماسي بالعديسات قبلي، وساحة أولاد حسن بمنطقة المريس بالطود، و3 ساحات بمركز الزينية وهي مركز شباب المدامود، وساحة مركز شباب الزينية بحري وساحة مسجد علي عبد الحليم بالزينية قبلي، و4 ساحات في مركز القرنة هما "مسجد نجع الطارف بالقرنة، وساحة مركز شباب الأقالتة، وساحة مركز شباب البعيرات، ساحة نجع الجسر بالضبعية غرب الأقصر.