مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25.. محمد ثروت يحاول إنقاذ يسرا

تبدأ أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25 بـ«سميحة» يسرا وأبنائها يحاولون البحث في صحراء الفيوم عن «شبلانكا» ولا يجدونها، تقف سيارة علي في صحراء الفيوم معطلة ويدرك علي والجميع أن الحسيني «أوتاكا» أوقعهم في فخ.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25 بطولة يسرا

لا يزال «أكرم» محمد ثروت في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25 يستمتع مع أصدقائه احتفالًا بالوظيفة الجديدة وغياب فوقية، يصرخ أحد جيران بسبب إزعاج أكرم وأصدقائه ويهددهم بإبلاغ الشرطة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25 إخراج عمرو صلاح

يحاول علي «بويكا» عنبة في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25 البحث عن «بنزينة» للحصول على جاز للسيارة ولكنه يفشل، تتصل فوقية بأكرم وتستنجد به وتطلب منه الإلحاق بهم سريعًا، ينقلب مزاج أكرم ويطلب من أصدقائه المغادرة، تحاول سماح الوصول لحسام لإنقاذهم، يزور مجدي أكرم ويخبره أن سيارته قامت بتسريب البنزين ويطلب منه أكرم إصلاحها للضرورة، تشعر سميحة بالعطش هي وأبنائها بينما فوقية تشرب المياه وتخبرهم بأنها ليست بخير، تعنف سميحة الحسيني وترفض فوقية إعطائهم ماء.