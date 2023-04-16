محافظ السويس يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

تقدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، رافقه القيادات بتقديم التهنئة للأنبا بموا أسقف السويس وقيادات الكنيسة والأقباط الأرثوذكس بكنيسة مارجرجس بمدينة الصباح بحي فيصل، كما قدم التهنئة للأب بشاي إسحاق راعي كنيسة الراعي الصالح والأخوة الأقباط الكاثوليك بالكنيسة بحي السويس بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وفي اللقاء اعرب محافظ السويس علي فرحته بتزامن الاعياد للمصريين في توقيت واحد ، وأشار إلي أننا نعيش في اعيادنا أجواء الألفة والمحبة التي تسود بين المصريين.

أكد أن أعيادنا واحدة ولا يوجد فرق بين مسلم ولا مسيحي، موضحا الترابط القوي بين طرفي الوحدة الوطنية بمصر بصفة عامة والترابط الذي يربط بين السوايسة مسلمين ومسيحيين، مشيرا إلى أن تزامن الأعياد والمناسبات الدينية يضيف المودة والمحبة والاستقرار في وطننا الحبيب.

كما وجه الدكتور ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس التهنئة وقال أن الدين الاسلامي أمرنا بتهنئة الأخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بأقباط مصر خيرا حيث يعيش المصريين على أرض سلم وسلام.

وقدم الأنبا بموا أسقف محافظة السويس الشكر والتقدير للمحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والأحياء والمديريات وأهالي السويس على الحضور للتهنئة بهذه المناسبة الطيبة التي تسودها المحبة والود والترابط بين المصريين.

وقدم الأب بشاي إسحاق راعي كنيسة الراعي الصالح الشكر والتقدير للمحافظ والقيادات السويسية على تهنئتهم، مشيرا إلى أننا نسيج واحد ومصير وهدف واحد هو مصرنا الحبيبة والحب الذي يربط بين الشعب المصري.