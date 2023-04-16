جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بالقليوبية.. عملي ونظري

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بالقليوبية التي تنطلق 29 أبريل الجاري للمواد العملية التي لا تضاف للمجموع، ويوم 6 مايو المقبل لامتحانات النظري والتي تستمر حتي 13 مايو الجاري

«الوطن» تستعرض جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بالقليوبية العملي والنظري واستعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال الامتحانات.

جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بالقليوبية لا تضاف للمجموع

أوضح بيان من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ان جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بالقليوبية الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع لمدارس التعليم العام والرياضي والرسمي لغات آخر العام 2023 كالتالي:

- السبت 29 أبريل الجاري الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وعملي علوم والتربية الرياضية عملي للمدارس الرياضية والتي تبدأ الساعة 8.30 صباحا حتي نهاية الامتحانات

- الأحد 30 أبريل الجاري اللغة الأجنبية الأولى المستوى الرفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات والخاصة ونظري التربية الرياضية للمدارس الرياضية وفق الجدول المرفق

- الخميس 4 مايو المقبل التربية الدينية والتربية الفنية وفق الجدول المرفق

يجري امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم وأن يعقد يوم 26 أبريل الجاري امتحان مادة الأنشطة الاختيارية وزمنه ساعة عملي لكل مادة

جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بالقليوبية المواد النظرية

اوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بالقليوبية للمواد النظرية مدارس التعليم العام والرياضي والرسمي لغات كالتالي :

- السبت 6 مايو اللغة العربية والخط والاملاء

- الإثنين 8 مايو الهندسة والعلوم

- الأربعاء 10 مايو اللغة الأجنبية والجبر والإحصاء

السبت 13 مايو الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وفق الجدول المرفق

يجري امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.