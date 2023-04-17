إقبال على شراء البيض في الشرقية بسبب كعك العيد.. طبق الأبيض بـ107 جنيهات

يقبل المواطنون في العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، على صنع الكعك والبسكويت والبيتي فور، سواء في المنزل أو في المخابز الأفرنجية، ويحتاجون إلى أغراض ومستلزمات لصناعة مخبوزات العيد، ولعل أبرز احتياجات المواطنين أو الصنايعية لصناعة تلك المخبوزات، هو البيض، إذ يشهد طلبًا كبيرا هذه الأيام، وفق ما أعلنت عنه محلات بيع البيض والمنافذ المخفضة في الشرقية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حركة البيع والشراء للبيض كسلعة أساسية في صناعة البسكويت والبيتيفور والغريبة في محافظة الشرقية، إذ يقول محمد المصري تاجر بيض في محافظة الشرقية، إن حركة البيع والشراء للبيض في العشرة الأواخر من شهر رمضان، تشهد رواجا، لافتًا إلى وجود إقبال على شراء البيض بكثرة منذ بدء شهر رمضان لتجهيزه على مائدة الطعام في وجبتي السحور والإفطار من قبل المستهلكين.

وقالت الشيف حلواني نهلة حامد، في حديثها لـ«الوطن»، إنه في آخر أسبوع في رمضان، يُقبل المواطنون على صناعة البسكويت والبيتي فور الذي يتطلب منهم وجود قائمة من المستلزمات وعلى رأسها البيض، لافتة إلى إقبال المحلات ومصانع الحلويات والمخبوزات على شراء البيض كونه أساسيًا في بعض أنواع المخبوزات والمعجنات.

فيما قالت إحدى السيدات، عايدة السيد: «قبل العيد بنعمل البسكويت والبيتيفور والكعك، وبنجهز كل المخبوزات ضمن عادات استقبال العيد والاحتفال بيه، والبيض لازم أساسي لعمل البسكويت والغريبة والبيتي فور، وكل الستات الفترة الاخيرة في رمضان كانت بتشتري وبكثرة أطباق البيض سواء البلدي أو الأحمر والأبيض، ولو هنعمل بسكويت في الفرن بنجهز الطلبات ومنها البيض».

أسعار البيض في معرض أهلًا رمضان

وفي هذا السياق، تشهد أسعار البيض انخفاضًا طفيفًا في محلات البيض التجارية وكذلك معارض أهلا رمضان بالشرقية فضلًا عن منافذ الإصلاح الزراعية بالمحافظة، وتسجل أسعار طبق البيض في الشرقية كالتالي:

سعر طبق البيض الأبيض 107 جنيهات.

سعر طبق البيض الأحمر 108 جنيهات.

سعر طبق البيض البلدي 115 جنيهًا.

الإقبال على مستلزمات كعك وبسكويت العيد

وأكد محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الأسعار تختلف في منافذ البيع التجارية مقارنة بالمعارض الخاضعة للتموين، لافتًا إلى الرقابة على الأسعار وإلزام التجار بعرض سلع بجودة عالية، مشيرًا الى أنّ الأيام الحالية وقبل اقتراب العيد، يلجأ المستهلكون لشراء مستلزمات الكعك والبسكويت ومنها البيض بكميات كبيرة مقارنة بقبل وأول رمضان.