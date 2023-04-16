القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، أمر بات يهم العديد من الأشخاص، بالتزامن مع تصاعد الأحداث بالعمل، التي باتت تشهد تطورات كبيرة وسريعة، بمناقشتها العديد من القضايا الشائكة المهمة، وأبرزها قانون الوصاية على الأبناء، وما به من مشكلات تؤثر على حياة الأرملة بعد وفاة الزوج، وهو ما نجحت الفنانة منى زكي في تجسيده ببراعة.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

ويمكن التعرف على القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، حيث إنه يُعرض على شاشات قناتي «DMc» و«DMC دراما»، وعلى منصة «watch it».

تردد القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

وإلى جانب الاهتمام بالتعرف على القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، يأتي تردد تلك القنوات كالتالي:

تردد قناة «DMc»

القمر الصناعي: نايل سات

التردد (12091).

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تطورات أحداث مسلسل تحت الوصاية

وشهدت الأحداث الجديدة من مسلسل تحت الوصاية مجموعة من التطورات، بعدما نجحت منى زكي «حنان» في الحصول على مبلغ من المال يساعدها في استعادة الصيادين وتشغيل المركب مرة أخرى.

فيما تعرض حماها جميل برسوم «الحاج عطية» لوعكة صحية مفاجئة، بعد أن أصيب بسكتة دماغية، وهو ما جعل التوقعات تذهب نحو هل ستحصل «حنان» على وصاية أولادها بعد رحيل جدهم لوالدهم عنهم أم لا.

ويشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية، كل من، منى زكي، دياب، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل.