أسعار الدواجن اليوم الخميس 13-4-2023 في الأسواق والمحلات.. مستقرة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 13-4-2023، هدوءً ملحوظا في الأسواق والمحلات، في ظل إقبال المواطنين على الشراء بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحسب ما قاله سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الدواجن الفترة الحالية عادلة

ولفت السيد، إلى توقعات باستمرار استقرار أسعار الدواجن في الأيام المتبقية من شهر رمضان، وقد يستمر الاستقرار حتى بعد انتهاء الشهر الكريم، كما أنّ فرص تراجع وزيادة أسعار الدواجن الفترة المقبلة ضئيلة للغاية، مؤكدا أنّ أسعار الدواجن الفترة الراهنة في الأسواق عادلة للغاية بالنسبة للمربي والمستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، أنّ أسعار الدواجن اليوم الخميس 13-4-2023 في الأسواق والمحلات، بلغت 70 جنيها في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر 80 جنيها بالنسبة لكيلو الدجاج الأبيض، كما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي في المزرعة 110 جنيها وتصل للمستهلك بـ118 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وأضاف سامح السيد، أنّ سعر كيلو البانيه اليوم يتراوح بين 170 إلى 180 جنيها و كيلو الشيش طاووق يتراوح سعره ما بين 150 إلي 160 جنيها بينما يباع كيلو الأوراك بسعر 75 جنيها.

وأوضح أنّ سعر كيلو الفراخ الأمهات داخل المزرعة 62 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها، وسجل سعر الفراخ الساسو في المزرعة 100 جنيها، وللمستهلك 108 جنيهات.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وبالنسبة لأسعار الفراخ اليوم الخميس في بورصة الدواجن، تراوحت بين 70 و71 جنيها للدجاج الأبيض، بينما تراوح سعر الدجاج الساسو بين 82 و83 جنيها والدجاج الأمهات ما بين 49 و50 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح اليوم بين 8 إلى 12 جنيها، ويتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 4 إلى 4.4 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 9 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم بين 5 إلى 6 جنيهات، والكتكوت الساسو بيور بين 10 إلى 11 جنيها، بينما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 إلى 8 جنيهات، وكتكوت روزي بيور بين 6 إلى 7.5 جنيه.