أسعار البیض الیوم الأحد 16-4-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

واصلت أسعار البیض الیوم الأحد 16-4-2023 في الأسواق والمحال استقرارها، حيث يشهد البيض خلال الفترة الحالية إقبالا كبيرا من جانب المواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر، خاصة أنه يدخل في كثير من المخبوزات، وسط توقعات بتراجع الأسعار بعد انتهاء العيد الفطر، حسبما قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار البيض الأبيض والأحمر

وأوضح «السيد»، أن أسعار البيض اليوم الأحد 16-4-2023 في الأسواق والمحال تسجل 107 جنيهات للبيض الأبيض داخل المزرعة، والبيض الأحمر 105 جنيهات بالمزرعة.

وتابع «السيد»، بأن البيض البلدي يسجل اليوم في المزرعة 98 جنيها للكرتونة.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتصل كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك بسعر 120 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر 115 جنيها، ويتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 110 و120 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم، يبلغ سعر الكتكوت الأبيض والساسو 7 جنيهات، والكتكوت البلدي 3.50 جنيه، وسعر الكتكوت الهجين 5 جنيهات، بينما يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 9 إلى 10 جنيهات، وكتكوت جيل ثان بين 7 و8 جنيهات.