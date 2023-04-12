السيطرة على حريق هائل داخل مسجد في الدقهلية دون إصابات.. ماس كهربائي

اندلع حريق داخل مسجد «بدر» بقرية دقادوس، في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بسبب ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على النيران، قبل انتقاله للمباني المجاورة، بعدما خرجت ألسنة اللهب من المسجد وطالت النيران الشبابيك، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية، ووجه اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة المركز لمعاينة المسجد.

حريق في مسجد قرية دقادوس

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بنشوب حريق داخل مسجد بدر بدقادوس بمدينة ميت غمر، وخروج ألسنة النار من داخل المسجد.

وأسرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل انتقاله للمباني المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب من المسجد بالداخل وخروج ألسنة اللهب من الشبابيك الخاصة بالمسجد، وأكدت المعاينة الولية ان سبب الحريق ماس كهربائي.

معاينة المسجد

وتوجه اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمرافقة عبد الفتاح شحاتة نائب رئيس المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق نشب من المسجد بالداخل وخروج ألسنة اللهب من الشبابيك الخاصة بالمسجد.

ووجه اللواء وجدي الجرواني، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة المركز، بمعاينة المسجد وعرض تقريرها الفوري، عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.