تفاصيل جديدة في جريمة إنهاء حياة «عجلاتي حلوان» مقتول في مشاجرة مع مسن

«أنت بتشتم جدنا ليه، عمل لك إيه دا راجل كبير مهما كان السبب».. الكلمات السابقة كانت مضمون حوار المتهمان اللذان أنهيا حياة الشاب محمد صالح محمود وشهرته «أوشا» يعمل عجلاتي، بمنطقة عرب غنيم بقسم شرطة حلوان جنوب القاهرة، عندما نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه، وجد المتهمان بسبب خلافات بينهما، وفقًا لما أوضحته التحريات الأمنية حول تلك الجريمة، التي كانت حديث الكثير في المنطقة بعد مقتل المجني عليه.

قرارات النيابة حول الجريمة

قرارات النيابة حول الجريمة، تجاه المتهمان كانت من بينها حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهما على مصلحة الطب الشرعي، وأمرت باستعداء المسن صاحب المشاجرة لسماع أقواله عما دار بينه وبين المجني عليه.

اعترافات المتهمين كشفت أن المجني عليه هو من تعدى على جدهم قبل الواقعة بساعات قليلة، ما اضطرهم لمعاتبته ورفض معاتبتهم، وافتعلوا معه مشاجرة أنهوا حياته خلالها، واعتدوا عليه بالضرب بشومة.

الوقعة بدأت بمشادة كلامية

«الوطن» تواصلت مع «محمد كامل» صديق المجني عليه لكشف ملابسات الواقعة، الذي أوضح أن المجني عليه أثناء سيره بالطريق تعرض له مسن بالشتم والسب دون سبب، وأن المجني عليه تغاضى عما حدث، وتصالحا بعد تدخل عدد من المارة، وعقِب انتهاء المشادة الكلامية بين المجني عليه وبين المسن، توجه إلى ورشته التي يعمل فيها عجلاتي، لتصليح الدراجات الهوائية وتأجيرها، وفوجئ بالمتهمين يعتديا عليه بالضرب المبرح، وتم ضربه على رأسه بآلة حادة، وهو ما تسبب في إصابته، وسكن بالغرفة الرعاية الحرجة لمدة 3 أيام وتوفاه الله متأثرا بإصابته.

وذكر موقف إنساني للمجني عليه قبل مقتله بعدة أيام بذات المنطقة التي يسكن بها، أنه شاهد نيران مشتعلة بإحدى الشقق، وهرول المجني عليه مسرعًا، وقام بإنقاذ الأسرة من الحريق، وأصيب بقدمه من شدة اللهب جراء إنقاذ أحد أطفال الأسرة.