أحداث الحلقة ٢٥ من مسلسل عملة نادرة.. عبد الجبار يرفض إعطاء حفيده لنادرة

تبدأ أحداث الحلقة ٢٥ من مسلسل عملة نادرة، بحرق «نادرة» نيللي كريم، لوكالة «عبد الجبار» جمال سليمان، ويقف عبد الجبار أمام الحريق وكأنه يحلم وأهل النجع يحاولون إخماد النيران المشتعلة.

أحداث الحلقة ٢٥ من مسلسل عملة نادرة

يدخل «عبد الجبار» خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 25، على «مسعود» أحمد عيد، و يجده شاردًا غير مبالي بما حوله، ويطلب منه والده أن يقف جانبه كعادته دائمًا، ويطلب منه أن يسامحه على معاملته له وهو صغير، ويُقبل عبد الجبار يد مسعود ويطلب منه أن يسامحه، ولكن مسعود كان هائمًا.

تطور العداوة بين عبد الجبار ونادرة

يخبر عبد الجبار خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 25، زوجته «سكينة» أن الزمن قلب وجهه وتخبره أنّ من يزرع شوكًا يحصد شوكًا، وتتصل نادرة بعبد الجبار وتخبره أنه السبب في كل ما حدث وما سيحدث، ويرسل عبد الجبار، الشيخ المنزلاوي لسؤال نادرة عن الحريق ولكنها تنكر، وتخبره أنها تشك أن ما أصاب مسعود ربما أصاب عبد الجبار أيضًا.

وتوبخ نادرة، عبد الجبار على شكواه للشيخ المنزلاوي، وتخبره أنها تريد رؤية ابنها ولكنه يرفض وتهدده أنه أصبح بلا قيمة.