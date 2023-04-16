تفاصيل إجازة البنوك المصرية في شم النسيم وعيد الفطر.. اعرف عدد الأيام

‎كشف البنك المركزي المصري، تفاصيل إجازة البنوك المصرية، بمناسبة عيدي شم النسيم والقيامة المجيد، الموافقان اليوم 16 أبريل وغدا 17 أبريل 2023، إذ من المقرر أنّ يستمتع الموظفون اليوم والغد مع الإجازة الأسبوعية السابقة الجمعة والسبت بأيام عطلة طويلة، حيث يتم تعطيل العمل في هذه الأيام بقرار من البنك المركزي الذي سبق ذكره في الأيام الماضية.

وتم تعطيل العمل بجميع البنوك المصرية يومي الأحد والاثنين الموافقين اليوم 16 أبريل 2023، والغد 17 أبريل 2023، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، ويُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء المقبل.

إجازة البنوك المصرية في شم النسيم

وبخلاف إجازة شم النسيم، من المنتظر أيضًا، أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في البنوك المصرية، من الخميس المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، إذ سيحصل الموظفون على إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر في البنوك المصرية

ويعود الموظفون إلى العمل في البنوك المصرية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بداية من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023 من الشهر الجاري.