وفاة ممرضة أثناء العمل في مستشفى بركة السبع بالمنوفية.. «ماتت فجأة»

شهدت مستشفى بركة السبع في محافظة المنوفية، وفاة ممرضة أثناء العمل بالمستشفى بشكل مفاجئ وسط حالة من الحزن الشديد من الأطقم الطبية، حيث تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد أي شبهة جنائية حول الوفاة.

وفاة ممرضة في مستشفى بركة السبع أثناء العمل

وأكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الممرضة توفيت أثناء عملها بشكل مفاجئ وهي وفاة طبيعية ولا توجد شبهه جنائية حول الوفاة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه يتم الانتهاء من التصاريح والإجراءات القانونية اللازمة لها لوفاتها أثناء العمل، مقدما تعازيه في وفاة الممرضة ولأسرتها وكل الأطقم الطبية في المستشفى، داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حزن بين الأطقم الطبية لوفاة ممرضة أثناء العمل ببركة السبع

وسادت حالة من الحزن الشديد بين الأطقم الطبية في مستشفي بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد وفاة الممرضة بشكل مفاجئ، وأطلقوا عليها "شهيدة العمل" حيث تداول الأطقم الطبية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاتها وسط حالة من الحزن الشديد ودعوات أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها الصبر، مؤكدين أنها توفيت في العشر الأواخر وهي أيام العتق من النار.